A Francana perdeu para o São Bernardo, por 2 a 0, na tarde deste sábado, 14, no estádio "Lanchão", em Franca, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026. Com o resultado, a Veterana segue com 6 pontos fora da zona de classificação (G8). A rodada se completa neste domingo, mas a Francana aparece momentaneamente na 11ª colocação.
O primeiro tempo foi morno, sem grandes emoções. O time de São Bernardo do Campo teve mais a iniciativa em campo, com maior controle de bola.
Uma das melhores jogadas da Veterana foi aos 34 minutos, com Bruno Henrique fazendo o pivô, com a progressão de Jhonata, que cruzou para Marquinhos. O volante tentou de cabeça, mas com a bola passando por sobre o travessão do goleiro Douglas. Sem criatividade, a Francana quase não frequentou a área do São Bernardo na primeira etapa.
O time visitante chegou a marcar um gol após uma cobrança de falta, com Thales pegando o rebote, mas o árbitro Aparecido Pereira Bueno anotou impedimento. No lance da falta, o zagueiro Rodrigo, da Veterana, foi expulso.
Segundo tempo
Com um jogador a menos, a Francana tentou de todas as formas uma reação, mas foi o time da Grande São Paulo que chegou ao gol na segunda etapa, aos 2 minutos com Kayky. Ele recebeu uma cobrança de escanteio e bateu da entrada da área sem chances para Wesley.
Aos 42 minutos, Kauan recuperou a bola no meio de campo e disparou pela esquerda e, ao entrar na área, acionou João Guilherme que bateu na saída do goleiro esmeraldino, ampliando o placar e garantindo a vitória para o São Bernardo, que se mantém no G8, com 12 pontos.
A Veterana ainda teve uma chance de diminuir nos acréscimos em cobrança de falta, mas Marquinhos Bento bateu fraco, nas mãos de Douglas.
A Francana volta a jogar pela Série A3 somente no próximo sábado, 21, às 19h, contra o Bandeirante, em Birigui.
