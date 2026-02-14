A Francana perdeu para o São Bernardo, por 2 a 0, na tarde deste sábado, 14, no estádio "Lanchão", em Franca, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026. Com o resultado, a Veterana segue com 6 pontos fora da zona de classificação (G8). A rodada se completa neste domingo, mas a Francana aparece momentaneamente na 11ª colocação.

O primeiro tempo foi morno, sem grandes emoções. O time de São Bernardo do Campo teve mais a iniciativa em campo, com maior controle de bola.

Uma das melhores jogadas da Veterana foi aos 34 minutos, com Bruno Henrique fazendo o pivô, com a progressão de Jhonata, que cruzou para Marquinhos. O volante tentou de cabeça, mas com a bola passando por sobre o travessão do goleiro Douglas. Sem criatividade, a Francana quase não frequentou a área do São Bernardo na primeira etapa.