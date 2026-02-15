15 de fevereiro de 2026
Ponte fechada entre Miguelópolis e MG deve ficar pronta até abril

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Fábio Reis
Ponte foi interditada após constatação de risco na estrutura em vários pilares
Ponte foi interditada após constatação de risco na estrutura em vários pilares

As obras de recuperação da ponte de Volta Grande, que liga Miguelópolis a Conceição das Alagoas (MG), devem ser concluídas até o fim de abril. A previsão foi confirmada pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Vinícius Marchese, que destacou a importância da estrutura para o escoamento da produção agrícola e para o turismo entre Minas Gerais e São Paulo.

A recuperação da ponte entrou na fase final de execução. A via é considerada estratégica para o transporte de cana-de-açúcar e também para o acesso a ranchos, clubes de lazer e áreas turísticas às margens do rio Grande.

Segundo o governo estadual, as intervenções se concentram na recuperação estrutural da ponte, que apresentava desgaste provocado pelo tempo e pelo tráfego intenso de caminhões pesados. A restrição de circulação no local vinha causando transtornos a produtores rurais e a turistas que utilizam a ligação entre os dois estados.

O investimento integra um pacote de melhorias em infraestrutura voltado à integração entre as divisas estaduais. Com a conclusão da obra, a expectativa é reduzir o tempo de deslocamento e gerar impacto positivo no custo do frete para as usinas da região.

Rotas alternativas

Para minimizar os impactos da interdição, o DER-MG e órgãos rodoviários paulistas definiram rotas alternativas por rodovias estaduais e federais. As autoridades alertam para a necessidade de atenção redobrada à sinalização nas estradas que recebem o fluxo desviado.

As principais opções indicadas são:

Seguir pela MG-427 em direção a Planura e acessar a BR-364, que em São Paulo passa a ser a SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima), continuando até Barretos e depois pela SP-425 até Guaíra.

  • Seguir pela MG-427 em direção a Uberaba, acessar a BR-050 até Delta e, ao entrar em São Paulo, continuar pela SP-330 (Rodovia Anhanguera) rumo a Ituverava, seguindo então pela SP-385 até Miguelópolis.

    • A liberação total da ponte está prevista para ocorrer até o final de abril, caso as condições climáticas não atrasem o cronograma.

