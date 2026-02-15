As obras de recuperação da ponte de Volta Grande, que liga Miguelópolis a Conceição das Alagoas (MG), devem ser concluídas até o fim de abril. A previsão foi confirmada pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Vinícius Marchese, que destacou a importância da estrutura para o escoamento da produção agrícola e para o turismo entre Minas Gerais e São Paulo.
A recuperação da ponte entrou na fase final de execução. A via é considerada estratégica para o transporte de cana-de-açúcar e também para o acesso a ranchos, clubes de lazer e áreas turísticas às margens do rio Grande.
Segundo o governo estadual, as intervenções se concentram na recuperação estrutural da ponte, que apresentava desgaste provocado pelo tempo e pelo tráfego intenso de caminhões pesados. A restrição de circulação no local vinha causando transtornos a produtores rurais e a turistas que utilizam a ligação entre os dois estados.
O investimento integra um pacote de melhorias em infraestrutura voltado à integração entre as divisas estaduais. Com a conclusão da obra, a expectativa é reduzir o tempo de deslocamento e gerar impacto positivo no custo do frete para as usinas da região.
Rotas alternativas
Para minimizar os impactos da interdição, o DER-MG e órgãos rodoviários paulistas definiram rotas alternativas por rodovias estaduais e federais. As autoridades alertam para a necessidade de atenção redobrada à sinalização nas estradas que recebem o fluxo desviado.
As principais opções indicadas são:
Seguir pela MG-427 em direção a Planura e acessar a BR-364, que em São Paulo passa a ser a SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima), continuando até Barretos e depois pela SP-425 até Guaíra.
Seguir pela MG-427 em direção a Uberaba, acessar a BR-050 até Delta e, ao entrar em São Paulo, continuar pela SP-330 (Rodovia Anhanguera) rumo a Ituverava, seguindo então pela SP-385 até Miguelópolis.
A liberação total da ponte está prevista para ocorrer até o final de abril, caso as condições climáticas não atrasem o cronograma.
