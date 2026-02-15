As obras de recuperação da ponte de Volta Grande, que liga Miguelópolis a Conceição das Alagoas (MG), devem ser concluídas até o fim de abril. A previsão foi confirmada pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Vinícius Marchese, que destacou a importância da estrutura para o escoamento da produção agrícola e para o turismo entre Minas Gerais e São Paulo.

A recuperação da ponte entrou na fase final de execução. A via é considerada estratégica para o transporte de cana-de-açúcar e também para o acesso a ranchos, clubes de lazer e áreas turísticas às margens do rio Grande.

Segundo o governo estadual, as intervenções se concentram na recuperação estrutural da ponte, que apresentava desgaste provocado pelo tempo e pelo tráfego intenso de caminhões pesados. A restrição de circulação no local vinha causando transtornos a produtores rurais e a turistas que utilizam a ligação entre os dois estados.