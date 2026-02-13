14 de fevereiro de 2026
'MULAS DO TRÁFICO'

Casal de Franca é preso com R$ 1 mi em drogas após fuga de 30 km

Por Hevertom Talles | da Redação
WhtasApp/GCN
Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Miitar Rodoviária durante apreensão drogas

Um casal de Franca foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação do Policiamento Rodoviário, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, na quarta-feira, dia 12. A abordagem ocorreu na rodovia Péricles Beline (SP-461), em Nhandeara, na região de São José do Rio Preto, após uma perseguição que se estendeu por cerca de 30 quilômetros. Estima-se que o valor das drogas gire em torno de R$ 1 milhão.

Perseguição começou na Washington Luís

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante a Operação Impacto, equipes tentaram abordar um veículo GM Onix com placas de Franca, nas proximidades do km 514 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Rio Preto.

O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a um acompanhamento que terminou no km 84 da SP-461, já no município de Nhandeara.

Após a abordagem, os policiais realizaram vistoria minuciosa no veículo e localizaram, no interior do porta-malas, grande quantidade de tabletes de cocaína, skunk, haxixe.

Casal alegou que receberia R$ 2 mil pelo transporte

No carro, estavam um homem de 28 anos e uma mulher de 29 anos, ambos moradores de Franca.

De acordo com a polícia, o casal afirmou que teria buscado a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que o entorpecente seria levado até Franca. Pelo transporte, eles receberiam o valor de R$ 2 mil.

O casal permaneceu preso e deve responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A identidade deles não foi divulgada.

