Um casal de Franca foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação do Policiamento Rodoviário, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, na quarta-feira, dia 12. A abordagem ocorreu na rodovia Péricles Beline (SP-461), em Nhandeara, na região de São José do Rio Preto, após uma perseguição que se estendeu por cerca de 30 quilômetros. Estima-se que o valor das drogas gire em torno de R$ 1 milhão.

Perseguição começou na Washington Luís

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante a Operação Impacto, equipes tentaram abordar um veículo GM Onix com placas de Franca, nas proximidades do km 514 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Rio Preto.

O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a um acompanhamento que terminou no km 84 da SP-461, já no município de Nhandeara.