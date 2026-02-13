Um casal de Franca foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação do Policiamento Rodoviário, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, na quarta-feira, dia 12. A abordagem ocorreu na rodovia Péricles Beline (SP-461), em Nhandeara, na região de São José do Rio Preto, após uma perseguição que se estendeu por cerca de 30 quilômetros. Estima-se que o valor das drogas gire em torno de R$ 1 milhão.
Perseguição começou na Washington Luís
Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante a Operação Impacto, equipes tentaram abordar um veículo GM Onix com placas de Franca, nas proximidades do km 514 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Rio Preto.
O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a um acompanhamento que terminou no km 84 da SP-461, já no município de Nhandeara.
Após a abordagem, os policiais realizaram vistoria minuciosa no veículo e localizaram, no interior do porta-malas, grande quantidade de tabletes de cocaína, skunk, haxixe.
Casal alegou que receberia R$ 2 mil pelo transporte
No carro, estavam um homem de 28 anos e uma mulher de 29 anos, ambos moradores de Franca.
De acordo com a polícia, o casal afirmou que teria buscado a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que o entorpecente seria levado até Franca. Pelo transporte, eles receberiam o valor de R$ 2 mil.
O casal permaneceu preso e deve responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A identidade deles não foi divulgada.
