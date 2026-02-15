Com sol forte, calor intenso e longas horas de diversão, o Carnaval exige atenção redobrada com o corpo. Para ajudar os foliões a manterem a disposição durante a festa e se recuperarem no pós-folia, a docente técnica em estética do Senac Franca, Juliane Andrade Ribeiro, compartilha orientações práticas e acessíveis.
A hidratação, segundo ela, é o primeiro passo para enfrentar a maratona carnavalesca. “É muito importante manter o corpo hidratado e preservar a saúde da pele. A melhor forma é com a ingestão constante de água”, destaca. Juliane explica que, em casos de maior desgaste, outras bebidas também podem ajudar: “Se sentir muito desidratado, podemos incluir água de coco ou isotônico, que ajudam a prevenir dores de cabeça e queda de pressão”.
Na alimentação, a recomendação é apostar em opções leves. “Frutas, castanhas e barras de proteína são ótimas escolhas, pois são nutritivas, de fácil digestão e ajudam a manter a energia”, orienta. Em contrapartida, ela alerta: “Frituras, comidas pesadas e ultraprocessadas podem causar desconforto e atrapalhar a disposição”.
O descanso também faz parte do cuidado com o corpo. Para Juliane, pequenas pausas fazem toda a diferença. “Depois da festa, vale tomar um banho relaxante ou fazer um escalda-pés com água morna, sal grosso e ervas, como camomila”, sugere. Além disso, ela reforça a importância do sono: “Se possível, durma de seis a oito horas para o corpo se recuperar melhor”.
Sobre o consumo de álcool, a docente é direta: “A bebida alcoólica desidrata, causa inchaço e dores de cabeça, trazendo desconforto para os dias de festa”. Para minimizar os efeitos, a dica é equilíbrio. “Intercale a bebida com água, não beba de estômago vazio, modere a quantidade e evite misturar muitos tipos”, aconselha.
Os cuidados com a pele e os pés também merecem atenção. “O uso do filtro solar é primordial, com reaplicação a cada duas horas, porque transpiramos e ele perde a eficácia”, afirma. Ela ainda lembra da importância da limpeza ao fim do dia: “É essencial remover totalmente maquiagens e glitters”. Nos pés, a escolha certa evita problemas: “Prefira sapatos confortáveis, como tênis, e roupas leves que não machuquem”.
Após o Carnaval, o foco deve ser a recuperação. “Manter uma alimentação saudável e o sono em dia influencia muito na retomada da rotina”, diz Juliane. Ela também destaca cuidados estéticos: “Recomendamos drenagem linfática ou detox corporal para eliminar toxinas e ajudar na recuperação da pele após o sol”.
A docente reforça que o segredo está no equilíbrio. “Cuidar do corpo é fundamental para aproveitar o Carnaval com mais energia, saúde e bem-estar”, conclui.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.