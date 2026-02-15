Com sol forte, calor intenso e longas horas de diversão, o Carnaval exige atenção redobrada com o corpo. Para ajudar os foliões a manterem a disposição durante a festa e se recuperarem no pós-folia, a docente técnica em estética do Senac Franca, Juliane Andrade Ribeiro, compartilha orientações práticas e acessíveis.

A hidratação, segundo ela, é o primeiro passo para enfrentar a maratona carnavalesca. “É muito importante manter o corpo hidratado e preservar a saúde da pele. A melhor forma é com a ingestão constante de água”, destaca. Juliane explica que, em casos de maior desgaste, outras bebidas também podem ajudar: “Se sentir muito desidratado, podemos incluir água de coco ou isotônico, que ajudam a prevenir dores de cabeça e queda de pressão”.

Na alimentação, a recomendação é apostar em opções leves. “Frutas, castanhas e barras de proteína são ótimas escolhas, pois são nutritivas, de fácil digestão e ajudam a manter a energia”, orienta. Em contrapartida, ela alerta: “Frituras, comidas pesadas e ultraprocessadas podem causar desconforto e atrapalhar a disposição”.