A quadra de esportes da Apae Franca se transformou em um verdadeiro sambódromo de alegria e inclusão na última sexta-feira, 6 de fevereiro. A instituição realizou o seu tradicional Grito de Carnaval, batizado carinhosamente de CarnaApae, voltado para os usuários dos serviços de assistência social.

A animação ficou por conta da participação especial da Banda Batuca Balança. Com um repertório nostálgico e vibrante, os músicos trouxeram marchinhas tradicionais, sucessos da Banda Eva e muita percussão, colocando todo mundo para dançar. O envolvimento dos atendidos começou antes mesmo da festa: eles foram os responsáveis pela confecção das máscaras e por toda a decoração do espaço, exercitando a criatividade e o trabalho em equipe.

O evento foi organizado pelas equipes do Centro Dia com Dependência, Centro Dia Intergeracional e da Unidade Referenciada, sob a coordenação de Fernanda Moura Conrado e Cleonice Cunha Barbosa. Mais do que apenas diversão, o CarnaApae teve como foco a promoção da inclusão social, o estímulo cultural e o fortalecimento de vínculos entre os participantes e a equipe técnica.