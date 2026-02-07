Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, 7, na rodovia Cândido Portinari, sentido Franca-Ribeirão Preto, próximo à base da concessionária da Arteris ViaPaulista.

A vítima teria batido na traseira de um Renault Kwid, de cor preta. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e foi atingido por um caminhão que trafegava pelo local.

A motocicleta ficou presa debaixo do caminhão, dificultando a identificação do veículo inicialmente.