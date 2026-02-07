Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, 7, na rodovia Cândido Portinari, sentido Franca-Ribeirão Preto, próximo à base da concessionária da Arteris ViaPaulista.
A vítima teria batido na traseira de um Renault Kwid, de cor preta. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e foi atingido por um caminhão que trafegava pelo local.
A motocicleta ficou presa debaixo do caminhão, dificultando a identificação do veículo inicialmente.
Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência mobilizou equipes da Arteris, da Polícia Militar Rodoviária e de serviços de emergência.
O motorista do caminhão informou que tentou frear, mas, devido à velocidade da ocorrência, não conseguiu evitar e passou em cima da moto que estava caída no asfalto. O caminhão saiu de Araxá (MG), passaria em Casa Branca (SP) até chegar em Curitiba (PR).
O trecho registrou lentidão durante o atendimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
