07 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Motociclista morre após ser atingido por caminhão na Portinari

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Motociclista morreu na hora
Motociclista morreu na hora

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, 7, na rodovia Cândido Portinari, sentido Franca-Ribeirão Preto, próximo à base da concessionária da Arteris ViaPaulista.

A vítima teria batido na traseira de um Renault Kwid, de cor preta. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e foi atingido por um caminhão que trafegava pelo local.

A motocicleta ficou presa debaixo do caminhão, dificultando a identificação do veículo inicialmente.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência mobilizou equipes da Arteris, da Polícia Militar Rodoviária e de serviços de emergência.

O motorista do caminhão informou que tentou frear, mas, devido à velocidade da ocorrência, não conseguiu evitar e passou em cima da moto que estava caída no asfalto. O caminhão saiu de Araxá (MG), passaria em Casa Branca (SP) até chegar em Curitiba (PR).

O trecho registrou lentidão durante o atendimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários