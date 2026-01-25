A Francana perdeu para o Catanduva, por 1 a 0, neste domingo, 25, no estádio Lanchão, em Franca, pela estreia no Campeonato Paulista Série A3 2026.
O jogo começou com muitos erros de passes dos dois lados, com a Francana frequentando pouco o setor ofensivo. Até a parada para hidratação, a Veterana não havia chegado à área do Catanduva.
Aos 28 minutos a Francana fez boa jogada pela esquerda com Tico lançando o Bruno Batata. Ele entrou na área e na hora do chute foi calçado pelo adversário, mas o árbitro mandou seguir o jogo. Aos 31 minutos, Luan escorou a bola para Marcos Machado, que saiu livre dentro da área, mas chutou fraco, em cima do goleiro.
No lance seguinte, Tico fez boa jogada pela esquerda, cortou para dentro e chutou de fora da área por cobertura, acertando o travessão do goleiro Felipe. Aos 40 minutos, Catanduva abriu o placar, após cruzamento da direita a bola passou pela defesa, João Igor dominou e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro Wesley.
Com o placar desfavorável, a Francana voltou mais ofensiva para o segundo tempo. Logo no começo, Bruno Henrique teve uma chance dentro da área, mas foi travado pelo goleiro momento do chute. A Veterana fazia ligação direta da defesa ao ataque, ficando fácil para a defesa do rival.
Na metade da segunda etapa, aguns jogadores demonstravam cansaço e o técnico Viola começava a fazer as substituições na tentativa de uma reação. A equipe da casa pressionava em busca do empate e aos 40 minutos quase chega ao gol. Daniel fez jogada pela direita e cruzou na marca do pênalti, mas Marquinhos chutou a bola sobre do goleiro, perdendo a melhor chance na partida. O público anunciado no Lanchão foi de 386 pagantes.
A Francana volta a jogar pela A3, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, contra a Itapirense, em Itapira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.