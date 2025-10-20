Dólares e Rolex: segurança de mansão manipula câmeras para furtos

Uma operação conjunta da Polícia Civil, com participação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), em Franca, resultou na prisão de seis pessoas na manhã desta segunda-feira, 20. Entre os presos está o responsável pela segurança e monitoramento de um condomínio em Cristais Paulista, apontado como o mentor do esquema que facilitava furtos em casas de alto padrão.
De acordo com as investigações, o segurança informava aos comparsas quando os moradores viajavam e ainda manipulava as câmeras de segurança, apagando as imagens do momento dos furtos, para eliminar provas da ação criminosa.
A operação foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta segunda e cumpriu mandados de prisão em bairros de Franca, entre eles Miramontes, Paulistano, Primo Meneghetti II, Redentor e Cambuí. Segundo a Polícia Civil, os agentes surpreenderam os criminosos ainda dormindo em suas residências.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie, joias, perfumes importados, notebooks, bolsas e outros objetos de valor, possivelmente provenientes dos furtos.
O furto ocorreu em um condomínio de alto padrão em Cristais Paulista, e teria sido comandado pelo próprio responsável pelo sistema de segurança.
Segundo a polícia, o homem monitorava a rotina dos moradores, repassava informações privilegiadas aos comparsas e, no momento da ação, cortava as imagens das câmeras para que o crime não fosse registrado.
Os criminosos levaram US$ 10 mil dólares em espécie, além de joias, relógios de luxo, duas armas de fogo e diversas munições.
O delegado Gabriel Fernando Tomaz da Silva, responsável pelo caso, classificou a situação como “absurda” e afirmou que pedirá à Justiça a suspensão das atividades da empresa de monitoramento envolvida no crime. “É um absurdo um criminoso, um ladrão, ter o controle de câmeras de segurança. Estamos tomando providências para suspender as atividades dessa empresa”, afirmou o delegado.
Os seis detidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e permanecem presos à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue investigando o envolvimento de outros suspeitos e possíveis conexões do grupo com outros furtos na região.
