Dólares e Rolex: segurança de mansão manipula câmeras para furtos

Uma operação conjunta da Polícia Civil, com participação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), em Franca, resultou na prisão de seis pessoas na manhã desta segunda-feira, 20. Entre os presos está o responsável pela segurança e monitoramento de um condomínio em Cristais Paulista, apontado como o mentor do esquema que facilitava furtos em casas de alto padrão.

De acordo com as investigações, o segurança informava aos comparsas quando os moradores viajavam e ainda manipulava as câmeras de segurança, apagando as imagens do momento dos furtos, para eliminar provas da ação criminosa.

A operação foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta segunda e cumpriu mandados de prisão em bairros de Franca, entre eles Miramontes, Paulistano, Primo Meneghetti II, Redentor e Cambuí. Segundo a Polícia Civil, os agentes surpreenderam os criminosos ainda dormindo em suas residências.