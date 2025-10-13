Chuva e calor de 30°C: semana de duas estações em Franca

A semana em Franca será dividida em dois momentos distintos. A primeira metade ainda será marcada pela instabilidade, com previsão de mais de 17 mm de chuva entre esta segunda, 13, e terça-feira, 14. A partir de quarta-feira, 15, no entanto, a chuva dá uma trégua e o sol volta a predominar, elevando as temperaturas gradualmente até atingirem os 30°C na sexta-feira.

Início da semana: chuva e tempo instável

Nesta segunda-feira, 13, o dia será de tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo passa a chuvoso à tarde, com previsão de chuva forte durante a noite. O volume esperado é de 12 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 26ºC.

A instabilidade continua na terça-feira, 14. O dia ficará nublado com chuva pela manhã e no início da tarde, totalizando um volume de 5,4 mm. No decorrer da tarde, as nuvens diminuem e o sol volta a aparecer. Assim como na segunda-feira, as temperaturas ficam entre 18ºC e 26ºC.

Meio da semana: o retorno do tempo firme e do calor