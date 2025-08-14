Ladrão se passa por funcionário e furta duas bicicletas em Franca

Câmeras de segurança flagraram o furto de duas bicicletas em uma empresa de calçados na última terça-feira, 12, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. O crime ocorreu por volta das 6h50, no início do turno de trabalho, momento em que o portão estava aberto para a entrada dos funcionários.

As imagens mostram um homem, com moletom e boné, chegando ao local em uma bicicleta. Ele encosta o veículo no corredor da empresa, observa o movimento e, rapidamente, retira outra bicicleta que estava estacionada, montando-a e saindo pedalando.

Cerca de dois minutos depois, o mesmo homem retorna a pé, entra correndo no corredor e leva mais uma bicicleta, saindo novamente pedalando em fuga. A bicicleta usada por ele inicialmente permaneceu no local.