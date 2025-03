Franca: casa pega fogo, morador é salvo, mas gato morre queimado

Um incêndio na manhã desta quinta-feira, 13, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Santa Rita, em Franca. O imóvel fica na rua Professor José Reis Miranda Filho. O morador saiu ileso, mas um gato morreu.

Segundo as informações apuradas no local, o morador da residência estava dormindo quando as chamas tiveram início. Homens que estavam na rua e viram o incêndio o ajudaram a sair do imóvel.

"Foi tudo muito rápido e ajudamos o senhor que não estava conseguindo sair", disse Fransérgio Machado, que auxiliou o morador.