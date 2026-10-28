28 de outubro de 2026
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DIA DE FINADOS

Finados deve levar 100 mil pessoas aos cemitérios municipais

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Saudade, Amarais e Sousas terão horário ampliado de sábado a segunda-feira; equipes reforçaram limpeza e manutenção para receber o público.
Saudade, Amarais e Sousas terão horário ampliado de sábado a segunda-feira; equipes reforçaram limpeza e manutenção para receber o público.

Os três cemitérios municipais de Campinas devem receber aproximadamente 100 mil visitantes durante o fim de semana prolongado do Dia de Finados. A expectativa é de grande movimentação entre sábado (31) e segunda-feira (2 de novembro), quando familiares e amigos costumam visitar os túmulos de pessoas falecidas. Para atender à demanda, os cemitérios da Saudade, dos Amarais e de Sousas funcionarão das 6h às 18h nos três dias.

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A operação especial será coordenada pela Serviços Técnicos Gerais (Setec), autarquia responsável pela administração dos cemitérios municipais. Além da ampliação do horário de visitação, o órgão mobilizará equipes para orientar o público, ajudar na localização de sepulturas e prestar assistência a visitantes com dificuldades de locomoção.

A preparação começou antes do feriado. Nas últimas duas semanas, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos intensificou os trabalhos de limpeza e conservação nos três cemitérios, com reforço das equipes responsáveis pela manutenção das áreas internas.

Cemitérios receberam mutirão de limpeza

Os serviços foram concentrados na preparação dos espaços para o aumento da circulação de visitantes. As equipes realizaram roçagem da vegetação, varrição das vias internas e limpeza dos caminhos entre as sepulturas.

Os trabalhos contemplaram o Cemitério da Saudade, o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Amarais, e o Cemitério de Sousas.

A expectativa da Prefeitura é que a manutenção antecipada facilite a circulação de pessoas e contribua para a organização dos espaços durante os três dias de maior movimento.

Setec orienta famílias a antecipar limpeza de túmulos

Com a previsão de aproximadamente 100 mil visitantes, a Setec recomenda que os familiares responsáveis por jazigos, lápides e mausoléus realizem a limpeza antes do feriado, evitando a concentração dessas atividades nos dias de maior visitação.

A orientação busca reduzir transtornos e permitir que o público utilize os espaços principalmente para homenagens e visitas aos túmulos.

Durante o período de Finados, equipes dos setores de cemitérios e funerária da autarquia estarão mobilizadas para prestar informações e auxiliar os visitantes. Entre os serviços previstos estão a orientação para localização de jazigos e o apoio a pessoas com mobilidade reduzida.

 

O horário especial será válido no sábado (31), domingo (1º) e segunda-feira (2), feriado nacional de Finados.

Informações sobre os cemitérios municipais podem ser consultadas no site oficial da Setec.

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