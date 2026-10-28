Os três cemitérios municipais de Campinas devem receber aproximadamente 100 mil visitantes durante o fim de semana prolongado do Dia de Finados. A expectativa é de grande movimentação entre sábado (31) e segunda-feira (2 de novembro), quando familiares e amigos costumam visitar os túmulos de pessoas falecidas. Para atender à demanda, os cemitérios da Saudade, dos Amarais e de Sousas funcionarão das 6h às 18h nos três dias.

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A operação especial será coordenada pela Serviços Técnicos Gerais (Setec), autarquia responsável pela administração dos cemitérios municipais. Além da ampliação do horário de visitação, o órgão mobilizará equipes para orientar o público, ajudar na localização de sepulturas e prestar assistência a visitantes com dificuldades de locomoção.

A preparação começou antes do feriado. Nas últimas duas semanas, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos intensificou os trabalhos de limpeza e conservação nos três cemitérios, com reforço das equipes responsáveis pela manutenção das áreas internas.

Cemitérios receberam mutirão de limpeza