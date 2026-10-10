Na política, muitas vezes, o momento de uma decisão diz tanto quanto a própria decisão. E foi justamente isso que chamou a atenção na manifestação do prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), na noite de quinta-feira (8). Depois de uma campanha presidencial marcada por manifestações discretas de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), o prefeito resolveu gravar um vídeo, publicar em suas próprias redes sociais e declarar, sem deixar qualquer margem para dúvidas, seu voto no segundo turno. A escolha do candidato não chega a surpreender. O que merece análise é por que Dário decidiu tornar explícito agora aquilo que vinha mantendo em segundo plano na sua comunicação política.

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A sequência dos acontecimentos é curiosa. Na própria quinta-feira, esta coluna havia abordado a diferença entre o entusiasmo demonstrado pelo prefeito na campanha de reeleição do governador Tarcísio de Freitas e a discrição adotada na disputa presidencial. Dário esteve em palanques com Flávio, discursou em eventos e nunca escondeu sua oposição ao PT e ao governo Lula. Mas faltava aquela manifestação pessoal, direta, publicada em seus canais oficiais, como tantas vezes fez em defesa de Tarcísio. Poucas horas depois da publicação da coluna, veio exatamente o vídeo que até então não havia aparecido. A proximidade temporal é um fato. Afirmar que uma coisa provocou a outra, porém, seria ir além daquilo que sabemos.

E por que agora? Convicção pessoal de que Flávio Bolsonaro representa as mudanças desejadas pelo prefeito? Uma necessidade de acompanhar mais ostensivamente a orientação nacional do Republicanos? Algum desconforto provocado pela manifestação pública do vice-prefeito Wanderley de Almeida, o Wandão (PSB), que já havia colocado o boné de Lula e declarado seu voto? São hipóteses políticas possíveis, não respostas comprovadas. E elas nem sequer precisam ser excludentes. O que existe de concreto é que Dário resolveu assumir publicamente, com a própria imagem e a própria voz, uma posição que antes aparecia sobretudo em eventos de campanha.