A Avenida das Andorinhas, em Campinas, passa a contar a partir desta quinta-feira (6) com novos semáforos exclusivos para travessia de pedestres. Os equipamentos foram instalados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) na altura da Rua Floresta, próximo aos condomínios José Euzébio Cabral e Parque Ecológico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os semáforos são equipados com botoeiras, que precisam ser acionadas pelos pedestres para solicitar a travessia. Após o acionamento, é necessário aguardar a abertura do sinal verde antes de atravessar a via.

Segundo a Emdec, a medida busca organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança em um trecho com grande circulação de moradores e acesso frequente aos condomínios da região.