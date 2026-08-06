A Avenida das Andorinhas, em Campinas, passa a contar a partir desta quinta-feira (6) com novos semáforos exclusivos para travessia de pedestres. Os equipamentos foram instalados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) na altura da Rua Floresta, próximo aos condomínios José Euzébio Cabral e Parque Ecológico.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os semáforos são equipados com botoeiras, que precisam ser acionadas pelos pedestres para solicitar a travessia. Após o acionamento, é necessário aguardar a abertura do sinal verde antes de atravessar a via.
Segundo a Emdec, a medida busca organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança em um trecho com grande circulação de moradores e acesso frequente aos condomínios da região.
O local também é utilizado pelas linhas municipais 345 (Jardim Carlos Lourenço/Cidade Judiciária), 346 (Jardim Carlos Lourenço) e 366 (Vila Orosimbo Maia).
O investimento na implantação da nova semaforização foi superior a R$ 176,3 mil. Além disso, a Emdec aplicou cerca de R$ 50,5 mil no reforço da sinalização horizontal e vertical, com pintura de faixas de pedestres, demarcação de pontos de ônibus, vagas de carga e descarga e instalação de novas placas.
Nos primeiros dias de funcionamento, agentes da mobilidade urbana vão acompanhar o trânsito no local. Caso seja necessário, a temporização dos semáforos poderá ser ajustada remotamente pela Central de Monitoramento de Operação de Semáforos da Emdec.