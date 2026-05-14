A chegada do Trem Intercidades Eixo Norte a Vinhedo já exige uma etapa de planejamento fora dos trilhos. Nesta quarta-feira, 13 de maio, a Sanebavi se reuniu com a TIC Trens para avaliar como as futuras obras ferroviárias poderão interferir nas redes de saneamento do município.
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O encontro técnico teve como foco a identificação de pontos sensíveis no traçado previsto para o projeto. A preocupação envolve estruturas como adutoras, redes de distribuição de água, tubulações de esgoto e demais sistemas operados pela autarquia.
A ideia é evitar que a execução das obras provoque interrupções no abastecimento, danos à infraestrutura existente ou necessidade de intervenções emergenciais durante a implantação da ferrovia.
Para a Sanebavi, a análise antecipada permite organizar eventuais adequações, definir responsabilidades e garantir que as equipes técnicas atuem de forma integrada. Em obras desse porte, o cruzamento entre infraestrutura urbana já instalada e novos empreendimentos exige compatibilização para reduzir riscos e impactos à população.
O Trem Intercidades Eixo Norte é um projeto do Governo do Estado de São Paulo e prevê a ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo, com passagem por Jundiaí. O sistema também deve contar com serviço parador para atender cidades da região, entre elas Vinhedo.
A proposta é criar uma alternativa de transporte regional de média velocidade, reduzir o tempo de deslocamento entre o interior e a Região Metropolitana de São Paulo e ampliar as opções de mobilidade para passageiros.