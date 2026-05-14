A chegada do Trem Intercidades Eixo Norte a Vinhedo já exige uma etapa de planejamento fora dos trilhos. Nesta quarta-feira, 13 de maio, a Sanebavi se reuniu com a TIC Trens para avaliar como as futuras obras ferroviárias poderão interferir nas redes de saneamento do município.

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O encontro técnico teve como foco a identificação de pontos sensíveis no traçado previsto para o projeto. A preocupação envolve estruturas como adutoras, redes de distribuição de água, tubulações de esgoto e demais sistemas operados pela autarquia.

A ideia é evitar que a execução das obras provoque interrupções no abastecimento, danos à infraestrutura existente ou necessidade de intervenções emergenciais durante a implantação da ferrovia.