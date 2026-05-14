A quinta-feira (14) será marcada por tempo estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Não há expectativa de chuva.

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Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 11°C e máxima de 27°C. Um dos destaques fica por conta da umidade relativa do ar, que pode cair abaixo dos 30% durante as horas mais quentes, patamar considerado estado de atenção para a saúde.

A recomendação para a população é evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, além de reforçar a ingestão de líquidos e umidificar os ambientes. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).