Técnicos da Arsesp, agência que regula serviços públicos no Estado de São Paulo, identificaram gosto e odor incompatíveis com os padrões adequados ao consumo humano em água produzida em estações da Sabesp em Hortolândia e Paulínia.

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A fiscalização foi realizada em 24 de abril de 2026 e o relatório foi encaminhado a integrantes do Comitê de Gestão de Crise criado pelo prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes.

Segundo o documento, embora ainda não houvesse laudos laboratoriais conclusivos sobre a origem do problema no momento da vistoria, os técnicos constataram de forma recorrente alterações sensoriais na água produzida.