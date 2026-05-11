Técnicos da Arsesp, agência que regula serviços públicos no Estado de São Paulo, identificaram gosto e odor incompatíveis com os padrões adequados ao consumo humano em água produzida em estações da Sabesp em Hortolândia e Paulínia.
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A fiscalização foi realizada em 24 de abril de 2026 e o relatório foi encaminhado a integrantes do Comitê de Gestão de Crise criado pelo prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes.
Segundo o documento, embora ainda não houvesse laudos laboratoriais conclusivos sobre a origem do problema no momento da vistoria, os técnicos constataram de forma recorrente alterações sensoriais na água produzida.
A agência também apontou que cabe à Sabesp adotar medidas preventivas e corretivas, acionar rapidamente os órgãos ambientais competentes e manter instrumentos de gestão de risco, como o Plano de Segurança da Água e o Plano de Contingência para possíveis eventos de contaminação.
O relatório informa ainda que, cerca de uma semana após o início da ocorrência, não foram identificadas ações corretivas efetivas nem o devido acionamento dos órgãos ambientais, o que indica fragilidade na resposta operacional.
Nesta sexta-feira, 8 de maio, representantes do Comitê Municipal de Crise acompanharam a coleta de amostras da água fornecida pela Sabesp no Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini, em Hortolândia. A análise será feita com material retirado da caixa d’água do prédio e do cavalete externo.
O objetivo é verificar os aspectos sensorial, físico-químico e bacteriológico da água. “Após a coleta destas amostras, a água será enviada ao laboratório da Sabesp localizado em Itatiba onde os responsáveis vão constatar os resultados na próxima semana e repassar os laudos para a Prefeitura. A retirada feita nestes dois pontos é essencial para a análise”, explicou Marcelo Zanella, técnico de amostragem da empresa Proágua.