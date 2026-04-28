30 de abril de 2026
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CLÍNICA AUTUADA

Biomédica é autuada por uso de produtos vencidos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
De acordo com a 1ª DIG de Campinas, os policiais civis encontraram os medicamentos com prazo de validade expirado dentro da clínica; profissional foi autuada na forma culposa.
De acordo com a 1ª DIG de Campinas, os policiais civis encontraram os medicamentos com prazo de validade expirado dentro da clínica; profissional foi autuada na forma culposa.

Uma biomédica, proprietária de uma clínica de estética em Pedreira, foi autuada em flagrante por crime contra as relações de consumo após a Polícia Civil apreender 27 ampolas de Lidocaína e Vitamina B3 vencidas no local.

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A ação ocorreu na segunda-feira (27), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar realizado pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas.

De acordo com a corporação, os policiais encontraram os medicamentos com prazo de validade expirado dentro da clínica. A profissional foi autuada na forma culposa.

As autoridades arbitraram fiança, que foi reconhecida e paga pela investigada.

O uso de produtos vencidos em procedimentos estéticos representa risco à saúde dos consumidores, podendo causar infecções, reações alérgicas graves e outros danos.

A clínica não teve o nome divulgado oficialmente.

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