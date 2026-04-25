Equipes da Guarda Civil Municipal detiveram dois suspeitos por tentativa de furto de motocicletas nesta sexta-feira (24), no Distrito Industrial de Vinhedo.

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A ocorrência teve início após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI). No local, em um estacionamento de empresa, os agentes constataram que pelo menos três motocicletas haviam sido danificadas, com violação do miolo de ignição. Em um dos casos, também foi registrado o furto de um capacete.

Durante a vistoria, os guardas localizaram uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada em crimes desse tipo, nas proximidades dos veículos.