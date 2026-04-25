25 de abril de 2026
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NA CADEIA

Dupla tenta furtar motos em empresa e acaba presa em Vinhedo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Suspeitos são detidos após danificarem motos em estacionamento no Distrito Industrial.
Suspeitos são detidos após danificarem motos em estacionamento no Distrito Industrial.

Equipes da Guarda Civil Municipal detiveram dois suspeitos por tentativa de furto de motocicletas nesta sexta-feira (24), no Distrito Industrial de Vinhedo.

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A ocorrência teve início após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI). No local, em um estacionamento de empresa, os agentes constataram que pelo menos três motocicletas haviam sido danificadas, com violação do miolo de ignição. Em um dos casos, também foi registrado o furto de um capacete.

Durante a vistoria, os guardas localizaram uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada em crimes desse tipo, nas proximidades dos veículos.

Com base em imagens de câmeras de monitoramento e relatos do responsável pela segurança do local, dois indivíduos que circulavam nas imediações foram apontados como suspeitos. Ao perceberem a presença da viatura, eles tentaram se esconder entre carretas estacionadas, mas acabaram abordados.

As vítimas e os suspeitos foram encaminhados à delegacia. Segundo a corporação, foi necessário o uso de algemas para evitar fuga e garantir a segurança da ocorrência.

O caso foi registrado como tentativa de furto de veículo, conforme o artigo 155 do Código Penal, e será investigado pela Polícia Civil.

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