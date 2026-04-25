25 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado e domingo terão sol e calor em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella/Sampi
Fim de semana terá sol, calor à tarde e umidade baixa em Campinas e região
Fim de semana terá sol, calor à tarde e umidade baixa em Campinas e região

O fim de semana em Campinas e região deve manter o padrão típico do outono, sem grandes mudanças nas condições do tempo.

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No sábado e no domingo, o cenário se repete: manhãs com temperaturas mais amenas e tardes mais quentes, com máximas variando entre 28 e 30 graus.

O sol predomina ao longo dos dias, com presença de algumas nuvens, principalmente durante a tarde, mas sem previsão de chuva, segundo dados da Climatempo.

O principal ponto de atenção segue sendo a queda na umidade relativa do ar, que deve atingir níveis próximos de 45% nas horas mais quentes, indicando condições mais secas.

Assim, o cenário se mantém: manhãs agradáveis, tardes quentes e tempo firme, características já consolidadas neste período do ano na região.

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