O fim de semana em Campinas e região deve manter o padrão típico do outono, sem grandes mudanças nas condições do tempo.

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No sábado e no domingo, o cenário se repete: manhãs com temperaturas mais amenas e tardes mais quentes, com máximas variando entre 28 e 30 graus.

O sol predomina ao longo dos dias, com presença de algumas nuvens, principalmente durante a tarde, mas sem previsão de chuva, segundo dados da Climatempo.