A Secretaria de Saúde de Campinas já aplicou 84.997 doses da vacina contra Influenza desde o início da campanha, em 28 de março, em Campinas. Apesar do número, a adesão segue abaixo do esperado entre os grupos prioritários, o que acende um alerta das autoridades de saúde.
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Do total aplicado, 62.159 doses foram destinadas ao público-alvo principal, composto por crianças, gestantes e idosos. Ainda assim, os índices de cobertura permanecem baixos: 24,38% entre idosos, 20,29% entre gestantes e apenas 8,59% entre crianças.
A campanha segue até o dia 30 de maio, com doses disponíveis nos centros de saúde do município — exceto na região central, onde a aplicação ocorre na Paróquia Divino Salvador.
A preocupação com a baixa adesão se intensifica diante do cenário recente. Em 2025, Campinas registrou 552 casos e 67 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada por Influenza. A maioria das vítimas, 53 pessoas, não havia sido vacinada, evidenciando o impacto direto da imunização na prevenção de casos graves.
A vacina deste ano protege contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B e pode ser aplicada junto a outros imunizantes do calendário nacional.
A orientação da Secretaria é para que a população procure a vacinação o quanto antes. Não é necessário agendamento, bastando apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis ou apresentar autorização.