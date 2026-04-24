A Secretaria de Saúde de Campinas já aplicou 84.997 doses da vacina contra Influenza desde o início da campanha, em 28 de março, em Campinas. Apesar do número, a adesão segue abaixo do esperado entre os grupos prioritários, o que acende um alerta das autoridades de saúde.

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Do total aplicado, 62.159 doses foram destinadas ao público-alvo principal, composto por crianças, gestantes e idosos. Ainda assim, os índices de cobertura permanecem baixos: 24,38% entre idosos, 20,29% entre gestantes e apenas 8,59% entre crianças.

A campanha segue até o dia 30 de maio, com doses disponíveis nos centros de saúde do município — exceto na região central, onde a aplicação ocorre na Paróquia Divino Salvador.