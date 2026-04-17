As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar movimento intenso durante o feriado prolongado de Tiradentes, com a expectativa de mais de 4 milhões de veículos circulando entre sexta-feira (17) e terça-feira (21).

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No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Motiva Autoban, a previsão é de 2,56 milhões de veículos no período. Os horários de maior movimento na saída para o feriado serão sexta-feira, das 16h às 20h, e sábado, das 9h às 13h. Já no retorno, o pico deve ocorrer na terça-feira, entre 15h e 22h, no sentido interior-capital.

Corredor Dom Pedro concentra fluxo na região

Nas rodovias do Corredor Dom Pedro, sob gestão da Rota das Bandeiras, são esperados mais de 900 mil veículos ao longo dos cinco dias de operação especial.