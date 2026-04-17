As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar movimento intenso durante o feriado prolongado de Tiradentes, com a expectativa de mais de 4 milhões de veículos circulando entre sexta-feira (17) e terça-feira (21).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Motiva Autoban, a previsão é de 2,56 milhões de veículos no período. Os horários de maior movimento na saída para o feriado serão sexta-feira, das 16h às 20h, e sábado, das 9h às 13h. Já no retorno, o pico deve ocorrer na terça-feira, entre 15h e 22h, no sentido interior-capital.
Corredor Dom Pedro concentra fluxo na região
Nas rodovias do Corredor Dom Pedro, sob gestão da Rota das Bandeiras, são esperados mais de 900 mil veículos ao longo dos cinco dias de operação especial.
A Rodovia Dom Pedro I deve concentrar a maior parte do tráfego, com cerca de 515 mil veículos, principalmente no sentido sul (Jacareí) na tarde de sexta-feira, entre 15h e 21h. A via é uma das principais ligações da região com rodovias como Fernão Dias e Dutra.
Malha da Renovias também terá alto fluxo
Já nas rodovias administradas pela Renovias, que ligam Campinas ao Sul de Minas, a estimativa é de 632,6 mil veículos durante o feriado.
Os horários mais críticos devem se concentrar na saída, na sexta-feira, entre 13h e 19h, e no sábado, das 8h às 13h, no sentido interior. No retorno, o fluxo mais intenso está previsto para terça-feira, das 15h às 19h, no sentido capital.
Operação especial e orientações
As concessionárias informaram que haverá reforço no monitoramento 24 horas, com uso de câmeras, painéis eletrônicos e equipes posicionadas em pontos estratégicos para atendimento rápido aos motoristas.
Durante o período, obras serão restritas e realizadas apenas em casos emergenciais, para evitar impactos no tráfego.
A orientação é para que os motoristas façam manutenção preventiva dos veículos, respeitem os limites de velocidade e redobrem a atenção, especialmente em caso de chuva, para evitar acidentes.