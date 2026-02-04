04 de fevereiro de 2026
TEATRO

Espetáculo “DIFERENTÃO” celebra diversidade no Castro Mendes

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A peça usa música, poesia e teatro para levar crianças, jovens e famílias a uma reflexão sensível e lúdica sobre o valor das diferenças.
Uma aventura poética sobre aceitação, coragem e a beleza de ser único. O espetáculo infantil “DIFERENTÃO” chega a Campinas no próximo sábado (7) para uma apresentação especial no Teatro Castro Mendes, às 15h. A peça usa música, poesia e teatro para levar crianças, jovens e famílias a uma reflexão sensível e lúdica sobre o valor das diferenças. Os ingressos podem ser comprados aqui.

Com narrativa conduzida por bardos contadores de histórias, a trama acompanha um bando de andorinhas durante sua migração anual do Canadá à Patagônia. A rotina do grupo é quebrada com o nascimento de Pio, um passarinho que não consegue reproduzir o canto que guia toda a viagem. Rejeitado e alvo de gozações, ele embarca em uma jornada de autodescoberta para encontrar sua própria voz — literal e figurativamente.

“Escrevi ‘DIFERENTÃO’ pensando em como a infância pode ser um espaço fértil para cultivar o respeito às diferenças. Através da jornada do Pio, quero mostrar que cada um tem sua própria forma de existir no mundo e que isso deve ser celebrado”, explica o dramaturgo Cadu Ramos.

Com seis atores em cena cantando e tocando ao vivo, a montagem cria uma atmosfera imersiva, mesclando encenação, trilha sonora original e momentos de grande sensibilidade. A realização é da Mercúrio Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, integrando a programação da tradicional Campanha de Popularização do Teatro.

SERVIÇO

  • Data: Sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Local: Teatro Castro Mendes (Praça Corrêa de Lemos, s/nº – Vila Industrial)

