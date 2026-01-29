A política gosta de roteiros previsíveis. O caso do vereador Otto Alejandro, porém, nunca foi um deles. Desde o ano passado, o parlamentar do PL virou epicentro de uma sequência de denúncias que abalaram seu mandato, colocaram a Câmara de Campinas sob tensão permanente e alimentaram um processo de desgaste público raro até mesmo para os padrões locais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar de a Comissão Processante (CP) ter recomendado o arquivamento do pedido de cassação, por dois votos a um, a instabilidade não cessou. O motivo era simples: a palavra final não era da comissão, mas do plenário. E, na política, enquanto a decisão não é consumada, o risco nunca deixa de existir.

Nos bastidores do Legislativo, o entendimento já vinha se consolidando. A maioria dos vereadores tendia a seguir o parecer da CP, especialmente após a retratação da suposta vítima no caso de violência doméstica, elemento central para o pedido de arquivamento. Ainda assim, havia a avaliação de que alguma resposta institucional precisaria ser dada — não mais no campo da cassação, mas no âmbito do Código de Ética da Casa.