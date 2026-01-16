Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na madrugada desta sexta-feira (16) na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 5h11, no km 119, no sentido Sul, em uma alça de acesso.

De acordo com as informações iniciais, a ocorrência envolveu uma motocicleta, com atropelamento seguido de tombamento. A vítima, um motociclista, morreu no local. Até o momento, não há detalhes divulgados sobre a dinâmica do acidente ou a identificação da vítima.

Em razão do atendimento da ocorrência, houve interdição total da alça, classificada como de alta criticidade, por envolver morte no local. Apesar do bloqueio, não houve registro de congestionamento no trecho até a última atualização.