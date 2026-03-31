A Prefeitura de Campinas deu início a um novo pacote de investimentos ao colocar na praça cinco processos de licitação voltados a obras e projetos estratégicos na cidade. O conjunto de intervenções soma cerca de R$ 44,5 milhões, com financiamento do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
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Parte dos editais foi publicada nesta terça-feira (31), enquanto os demais já haviam sido disponibilizados anteriormente, compondo uma frente de investimentos distribuída entre mobilidade urbana, saúde e espaços públicos.
Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o pacote inclui três obras diretas e dois projetos executivos, que antecedem futuras intervenções. “Os editais são para contratar três obras e dois projetos executivos. Entre as obras estão uma de mobilidade, uma de saúde e uma de espaço multiúso, que será utilizada por várias áreas. Já os projetos executivos são de mobilidade. Todas com recursos do Governo Federal”, afirmou o secretário Carlos José Barreiro.
Ele destacou ainda que os projetos executivos são etapa fundamental para viabilizar novas obras no futuro.
“Essas obras serão essenciais para Campinas, vão fazer muita diferença na qualidade de vida das pessoas”, completou.
As licitações
Entre os investimentos previstos estão intervenções no sistema de transporte coletivo, ampliação da rede de saúde e criação de um espaço público multifuncional.
Na área de mobilidade, estão previstos o projeto executivo de quatro estações do BRT Central, com investimento de R$ 745 mil, e o projeto dos terminais Campo Belo e Amarais, orçado em R$ 683 mil.
Também está em licitação a obra de pavimento rígido no corredor do BRT Central, com investimento de R$ 18 milhões.
Na saúde, o município abriu concorrência para a construção do Centro de Saúde do Jardim Myrian, com valor estimado em R$ 6,8 milhões.
Já na área social, o destaque é o Centro Comunitário pela Vida (Convive), espaço multiúso que deve reunir serviços de diferentes secretarias, com investimento de R$ 18,2 milhões.
Prazos
As disputas pelas licitações estão distribuídas ao longo de abril e maio, com datas já definidas para cada projeto.
De acordo com a administração, o avanço das propostas só foi possível devido à atuação conjunta de diferentes áreas da Prefeitura, incluindo Infraestrutura, Saúde, Segurança, Emdec e Administração.