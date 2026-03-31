A Prefeitura de Campinas deu início a um novo pacote de investimentos ao colocar na praça cinco processos de licitação voltados a obras e projetos estratégicos na cidade. O conjunto de intervenções soma cerca de R$ 44,5 milhões, com financiamento do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Parte dos editais foi publicada nesta terça-feira (31), enquanto os demais já haviam sido disponibilizados anteriormente, compondo uma frente de investimentos distribuída entre mobilidade urbana, saúde e espaços públicos.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o pacote inclui três obras diretas e dois projetos executivos, que antecedem futuras intervenções. “Os editais são para contratar três obras e dois projetos executivos. Entre as obras estão uma de mobilidade, uma de saúde e uma de espaço multiúso, que será utilizada por várias áreas. Já os projetos executivos são de mobilidade. Todas com recursos do Governo Federal”, afirmou o secretário Carlos José Barreiro.