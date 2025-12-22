Um casal de nacionalidade chinesa foi detido na tarde deste domingo (21) durante uma operação da Polícia Militar que desarticulou um bingo clandestino instalado em um bar na Avenida Campos Salles, em Campinas. Dez máquinas caça-níqueis e outros equipamentos usados para jogos de azar foram apreendidos no local.

A ação foi deflagrada após a PM receber denúncias anônimas sobre a exploração de jogos ilegais no estabelecimento. Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a atividade irregular e abordaram o proprietário do bar e sua esposa, que foram conduzidos ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

O bar funcionava como fachada para o esquema de apostas ilegais, segundo informações da corporação. Todos os equipamentos foram removidos e encaminhados à delegacia, onde o casal deve responder por exploração de jogos de azar sem autorização, crime previsto no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.