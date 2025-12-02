Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (1º), durante a 75ª Reunião Ordinária, dois projetos que impactam diretamente áreas distintas da cidade: a construção civil e a política cultural. O plenário deu aval definitivo ao Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 80/2025, que institui o Alvará de Execução Autodeclaratório para Obras, e aprovou também o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 97/2024, que cria o programa A Voz do Samba na Periferia, de autoria do vereador Rubens Gás (PSB).

Segundo o texto enviado pelo Executivo, o Alvará de Execução Autodeclaratório tem como objetivo modernizar o licenciamento urbano, reduzir etapas burocráticas e acelerar obras de pequeno e médio porte. A iniciativa transfere a profissionais habilitados e proprietários a responsabilidade pela conformidade legal dos projetos, dentro dos parâmetros urbanísticos vigentes.

O líder de governo na Câmara, Paulo Haddad (PSD), destacou que a proposta atende diretrizes da Lei Federal 13.874/2019 (Marco Legal da Liberdade Econômica) e deve agilizar o ambiente de negócios na cidade.