Mercadão de Piracicaba reabre parcialmente após incêndio

O Mercado Municipal de Piracicaba retomou parcialmente as atividades nesta sexta (25), a partir das 6h, com acesso liberado à área que não foi atingida pelo incêndio ocorrido na madrugada de quarta-feira (23). A decisão foi tomada após avaliação da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em conjunto com a Associação de Comerciantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A reabertura será restrita à parte preservada do prédio. Desde esta quinta-feira (24), permissionários puderam acessar os boxes intactos para realizar limpeza e reabastecimento. O prédio tem 3.367 m², dos quais cerca de 25% foram danificados pelo fogo, afetando 19 boxes comerciais. A área comprometida segue isolada e passa por serviços de limpeza e retirada de entulhos por uma força-tarefa coordenada pela Prefeitura.

A estrutura do Mercadão é administrada por meio de parceria público-privada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h da manhã e atuou rapidamente no combate às chamas. Não houve feridos, e a origem do incêndio ainda é investigada.