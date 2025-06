Acidente em rodovia mata pedestre e fere motociclista

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um carro e um pedestre terminou em tragédia na noite de quarta-feira (26) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o motociclista Giovani Francisco Peterlini, que pilotava uma Yamaha/Fazer YS25, colidiu com Cirilo Camelo dos Santos Junior, que estava a pé.

Após a queda da moto, um Honda City Hatch, conduzido por Bruna Crivelari, atingiu o veículo no chão. A PM informou que não há confirmação se o carro também atropelou o pedestre, pois não foram encontradas marcas de sangue no trajeto do veículo.

O Samu foi acionado, mas Cirilo morreu no local. Já Giovani teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. O caso será investigado pela Polícia Civil.