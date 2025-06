Rosa de Saron faz show gratuito em Paulínia

A Prefeitura de Paulínia promove nesta sexta-feira (27) um show especial com a banda Rosa de Saron, em comemoração ao Dia do Padroeiro da cidade, o Sagrado Coração de Jesus. A apresentação será gratuita e acontece a partir das 20h30, no Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal.

Com mais de três décadas de trajetória, a banda formada por Bruno Faglioni (voz), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria) nasceu em 1988, em Campinas, dentro do movimento da Renovação Carismática da Igreja Católica. Ao longo dos anos, conquistou fãs em todo o país com suas mensagens de fé, esperança e amor, embaladas pelo rock cristão.

A programação tem início às 17h30, com a apresentação do Coral e da dupla Duda e Alexandre, integrantes da Divisão de Música do município. O evento contará ainda com uma praça de alimentação com food trucks.