Campinas recebe apresentação teatral 'O Reino Sustentável de OZ'

Campinas vai receber, gratuitamente, o espetáculo infantil “O Reino Sustentável de Oz”, inspirado no clássico “O Mágico de Oz” e voltado à conscientização sobre o meio ambiente. A peça será apresentada no dia 27 de junho no SESI Campinas Santos Dumont, com sessões voltadas para alunos da rede, e no dia 29, no Espaço Téspis, com acesso livre ao público.

A história acompanha Clara, uma menina inteligente e conectada, que é transportada para um reino afetado pelas ações humanas contra a natureza. Ao lado de novos amigos, ela parte em uma aventura em busca do grande mágico que pode ajudar a salvar o planeta — mas, para isso, terá de cumprir um desafio.

Escrita e dirigida por Bruno Ferian, com dramaturgia de Vitor Coldibeli, a peça traz no elenco Amanda Anequini, Ana Carolina Madrigrano, Guilherme Campos, Iuri Lupetti, Lucas Caparrós e Rafael D’Alessandro.