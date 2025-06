Suspeita de bomba em Viracopos era apenas artefato de show

Um objeto suspeito encontrado em um carrinho de bagagem na área externa do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, mobilizou o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar na tarde de quarta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após análise com raio-X e checagem das imagens de segurança, o material foi identificado como um artefato pirotécnico de pequeno porte, com uso comum em shows indoor. A Polícia Militar afirmou que o item foi provavelmente esquecido no local, e não apresentava risco à segurança.

Durante a operação, a área foi isolada de acordo com os protocolos de segurança, mas a Concessionária Aeroportuária Brasil Viracopos informou que as atividades do aeroporto seguiram normalmente durante toda a ação.