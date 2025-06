Justiça rejeita ação e absolve Dário por suposto abuso de poder

A Justiça Eleitoral de Campinas julgou improcedente a ação que pedia a cassação do mandato do prefeito reeleito Dário Saadi (Republicanos) e de seu vice, Wanderley de Almeida (PSB). A sentença foi proferida nesta quarta-feira (25), pelo juiz Luiz Antônio Alves Torrano, da 33ª Zona Eleitoral, e também alcança o vereador Filipe Marchesi (Republicanos) e integrantes do Grupo Benassi, alvos da mesma ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O processo, movido pelo ex-candidato a prefeito e deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) e pela coligação Campinas Uma Cidade Pra Todos, alegava abuso de poder político e econômico por parte de Dário e seus apoiadores durante a campanha de 2024. A acusação citava visitas a unidades públicas de saúde e educação, uso da estrutura da Prefeitura para divulgação de apoio institucional e atos de campanha realizados dentro de empresa privada.

Na decisão, o juiz afastou as alegações e não reconheceu irregularidades nas condutas citadas. Em relação aos vídeos gravados nas unidades públicas, a sentença destaca que não houve interrupção de serviços, encenação ou exclusividade de acesso, o que torna lícito o uso das imagens. “Não vieram, nos presentes autos, provas robustas que sustentem terem os requisitos sido afrontados”, escreveu o magistrado.