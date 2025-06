Rua do Parque Brasília muda para mão única

A partir das 10h desta quinta-feira (26), um trecho da Rua Benedito José dos Santos, no Parque Brasília, em Campinas, passará a ter sentido único de circulação de veículos. A mudança, determinada pela Secretaria Municipal de Transportes (Setransp), tem como objetivo melhorar o fluxo viário e ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A alteração ocorre no trecho entre a Rua José Rodrigues e a Avenida Dr. Bernardo Kaplan. Com isso, os veículos poderão trafegar apenas no sentido da Bernardo Kaplan.

A medida foi oficializada pela Resolução nº 205/2025, publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Município. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) já iniciou a implantação da nova sinalização e agentes da mobilidade urbana acompanham o tráfego na região para orientar condutores durante o período de adaptação.