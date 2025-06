Trabalho infantil cai ao menor índice em Campinas desde 2011

Campinas registrou em 2024 o menor número de crianças em situação de trabalho infantil desde o início da série histórica, em 2011. Foram 201 casos confirmados e 414 intervenções realizadas, segundo dados divulgados durante o 4º Seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), promovido nesta terça-feira (24), na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os números representam uma queda de quase 48% nos casos e de 53,4% nas ações de campo em comparação com o pico registrado em 2021, durante a pandemia, quando 385 crianças foram identificadas e 888 intervenções realizadas.

Apesar da redução, o prefeito Dário Saadi alertou que os desafios permanecem. “Campinas não pode conviver com mais de 400 abordagens de trabalho infantil. Precisamos continuar avançando”, disse durante a abertura do evento, que reuniu representantes do Judiciário, da sociedade civil e de diversas secretarias municipais.

A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, reforçou a necessidade de articulação entre diferentes setores. “Essa é uma política de Estado, não apenas de governo. Uma criança em situação de trabalho infantil já é muito”, afirmou, destacando o papel da assistência social na articulação da rede de proteção.