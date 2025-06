Polícia prende dois em 'casa bomba' no Campo Belo

A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23), dois homens que operavam uma casa usada como depósito e ponto de distribuição de drogas no bairro Cidade Singer, na região do Campo Belo. O caso foi registrado no plantão do 9º Distrito Policial.

A operação foi deflagrada após denúncias anônimas indicarem que a residência, localizada na Rua Helena Pereira dos Santos (antiga Rua Cinco), funcionava como uma "casa bomba" — termo usado para designar locais onde entorpecentes são armazenados para venda.

Os agentes investigaram o local e, após confirmação da denúncia, localizaram e invadiram o imóvel. No interior, foram apreendidas cerca de mil porções de cocaína, maconha e crack, todas embaladas e prontas para o comércio.