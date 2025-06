Pitbull ataca três crianças em condomínio de Hortolândia

Três crianças, com idades de 3, 7 e 8 anos, foram atacadas por um pitbull solto no condomínio Viva Residencial, no bairro Terrapreta, em Hortolândia, na tarde de sábado (21). O animal, segundo relatos de moradores, estava sem guia e focinheira, e havia sido deixado sozinho dentro de um elevador pelo tutor, um homem de 40 anos.

O ataque ocorreu na área comum do condomínio, enquanto as crianças brincavam. Duas delas foram levadas à UPA do Jardim Amanda com ferimentos leves, e o menino de oito anos, com ferimentos mais graves na perna, precisou ser encaminhado ao Hospital Mário Covas, onde recebeu pontos.

O tutor do animal foi preso em flagrante por lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animais. Moradores relataram que ele já havia sido advertido e multado anteriormente pelo descumprimento das regras internas do condomínio quanto à condução segura de cães.