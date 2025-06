Motorista é preso por desviar combustível em Paulínia

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (23), um motorista acusado de desviar combustível na altura de Paulínia, na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). O homem foi flagrado conduzindo um caminhão-tanque com lacres rompidos e o rastreador bloqueado por um aparelho proibido pela Anatel.

Durante patrulhamento, os policiais notaram irregularidades nas saídas de combustível do tanque e deram ordem de parada. O condutor, no entanto, ainda dirigiu por dois quilômetros antes de obedecer à ordem policial. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas um bloqueador de sinal foi achado no veículo.

Segundo a PMR, ao ser questionado, o motorista confessou que furtava o restante de combustível nos dutos em todas as viagens, sempre a mando do patrão, e usava o bloqueador para impedir que a empresa proprietária do combustível identificasse o desvio de rota.