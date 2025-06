Campinas entra em alerta por forte massa de ar polar

Arquivo Pessoal/Leandro Garcez

Diante da previsão de frio intenso, a Prefeitura de Campinas intensificou a Operação Inverno 2025 com reforço no acolhimento de pessoas em situação de rua. Foram ampliadas as vagas em abrigos, com uso do Samim, Abrigo Santa Dulce dos Pobres e espaços parceiros. Caso as baixas temperaturas continuem, a antiga Casa da Cidadania poderá ser reativada, com capacidade para até 60 pessoas por noite.

O Serviço de Abordagem Social (SOS) também aumentará a distribuição de cobertores e insumos para quem optar por permanecer nas ruas.

Recomendações da Defesa Civil: