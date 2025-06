Obra em esgoto fecha rua no Cambuí durante feriado

A Rua Américo Brasiliense, no Cambuí, será interditada nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, para obras na rede de esgoto. O bloqueio ocorre entre a Avenida Norte-Sul e a Rua Comendador Tórlogo Dauntre, das 8h30 às 17h, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

A intervenção foi solicitada pela Sanasa, responsável pela manutenção do sistema de esgoto. Para minimizar os impactos no tráfego, a Emdec orienta motoristas a utilizarem rotas alternativas sinalizadas, com desvio pelas ruas Sampainho, Antônio Lapa e pela própria Avenida Norte-Sul.

A sinalização será reforçada no trecho para garantir a segurança viária durante o bloqueio. Equipes da Emdec acompanharão o trânsito local durante o período da interdição.