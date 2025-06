Feriadão terá manhãs frias, tardes quentes e tempo seco na região

O feriado prolongado de Corpus Christi em Campinas será marcado por forte amplitude térmica: manhãs frias, tardes quentes e clima seco. A quinta-feira (19) começa com mínima de 12°C, mas o sol predomina ao longo do dia e os termômetros podem chegar a 29°C, sem previsão de chuva.

O contraste térmico entre as manhãs e as tardes segue nos dias seguintes. De sexta-feira (20) a domingo (22), as máximas variam entre 28°C e 29°C, com mínimas oscilando de 12°C a 16°C, cenário típico do outono no Sudeste.

A umidade relativa do ar cai para níveis críticos, entre 43% e 45% nas tardes, o que exige atenção com a hidratação, especialmente entre crianças e idosos. Mesmo com o aumento da nebulosidade durante as madrugadas e manhãs de sábado e domingo, não há previsão de chuva até o fim de semana.