PM prende suspeito após sentir cheiro de maconha em casa

Um homem foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (16), em Hortolândia, após a Polícia Militar sentir cheiro de maconha vindo de uma casa no bairro onde fazia patrulhamento. O caso aconteceu na Rua Guido Rosolen, nas proximidades de uma escola municipal.

Os policiais passavam pela via quando notaram o odor forte de maconha vindo de uma residência com o portão aberto. Um homem foi abordado na calçada e, ao ser questionado, admitiu que morava no imóvel e guardava entorpecentes ali.

Com autorização para entrar na casa, os agentes localizaram uma vasilha com maconha já fracionada para venda, além de duas balanças de precisão e utensílios usados para embalar a droga. O suspeito afirmou ter adquirido a substância em Campinas.