Khaby Lame jogará partida solidária com ex-Ponte em Americana

O influenciador digital Khaby Lame, fenômeno mundial com mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, está no Brasil e vai participar de uma partida beneficente em Americana, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (11), às 19h, no campo society do bairro Zanaga. A presença foi anunciada nas redes sociais do vereador Juninho Dias (PSD), organizador do evento por meio do Instituto JR Dias.

A partida vai reunir os "amigos de Khaby e Emerson Royal", lateral do Milan, revelado pela Ponte Preta e anfitrião da visita, contra os "amigos do Juninho Dias". O influenciador, que ficou conhecido por seus vídeos irônicos e silenciosos que satirizam tutoriais da internet, foi visto em Paulínia nesta segunda-feira (9), ao lado de Royal e outros acompanhantes.

