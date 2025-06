Homem invade pista com barra de ferro na Anhaguera; dois morrem

Um grave acidente na noite desta segunda-feira (10) resultou na morte de duas pessoas e deixou uma terceira ferida na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 127, em Americana, no sentido norte. Segundo informações da concessionária AutoBan e da Polícia Militar Rodoviária, o caso ocorreu por volta das 22h06 e envolveu o atropelamento de um andarilho por um carro de passeio.

De acordo com a ocorrência, o pedestre estava às margens da rodovia com uma barra de ferro na mão e teria tentado arremessá-la contra os veículos que passavam. Em determinado momento, ele invadiu a pista e foi atropelado por um automóvel Hyundai i30. No impacto, a barra de ferro atingiu tanto o condutor quanto um dos passageiros.

O andarilho morreu no local. O motorista do carro chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado às 23h no hospital. Outro ocupante do veículo sofreu ferimentos graves, e uma terceira pessoa saiu ilesa.