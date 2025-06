Donatinho comanda baile com groove e mashups ao vivo

O músico Donatinho, filho do ícone João Donato, se apresenta neste sábado, 7 de junho, a partir das 23h, na Cervejaria Blacaman, em Barão Geraldo, Campinas, com o projeto Baile da Pesada. A proposta é uma performance sonora intensa, que mistura groove, soul, funk, MPB e música eletrônica, com remixes e arranjos criados ao vivo, em sintonia com o público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Conhecido por sua criatividade e domínio de sintetizadores, Donatinho transforma a pista em um laboratório musical, usando talkbox, samples, percussão eletrônica e até joystick de videogame como instrumento. No set, artistas como Tim Maia, Jorge Ben, Michael Jackson e Stevie Wonder aparecem reinterpretados com batidas modernas e arranjos improvisados na hora.

Com dois Prêmios da Música Brasileira e colaborações com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Ivete Sangalo e Fernanda Abreu, Donatinho une a força de seu legado à liberdade de sua identidade musical. A noite ainda contará com apresentações do DJ Lucas Barata e do multiartista Guilherme Sevá, em uma celebração do som experimental e dançante.

Serviço