Ex-Angra traz turnê sinfônica do Temple of Shadows a Campinas

O cantor Edu Falaschi, ex-vocalista da banda Angra, apresenta em Campinas a turnê comemorativa Temple of Shadows in Concert Tour – 2025, no próximo sábado, 7 de junho, a partir das 19h. O espetáculo acontece no Brasuca Multicultural, em Barão Geraldo, e reúne versões sinfônicas das faixas do álbum Temple of Shadows, lançado originalmente em 2004.

A turnê celebra os 20 anos do disco, considerado um marco no heavy metal nacional, e acompanha o lançamento do DVD ao vivo da obra. O projeto tem produção da Live Stage e contará com participações especiais da banda Noturnall, que acompanha todas as datas da turnê. Em algumas cidades, o show será acompanhado por orquestra sinfônica, unindo metal e música erudita.

Campinas integra o circuito de apresentações do projeto, que passa por capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. Segundo os organizadores, a proposta é oferecer uma experiência musical completa, com cenografia, iluminação e arranjos elaborados que recriam a atmosfera do disco original.