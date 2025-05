PF fecha cerco contra grupo que usava Viracopos para o tráfico

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Gryphus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, com atuação a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O grupo é acusado de aliciar brasileiros para transportar entorpecentes em voos comerciais com destino à Europa, especialmente para Lisboa, Portugal.

As investigações começaram após duas prisões em flagrante realizadas em 2023, envolvendo uma mulher de 41 anos e um homem de 25 anos, ambos interceptados no momento do embarque com drogas. A PF apurou que os dois foram recrutados por uma mesma associação criminosa, que conta com apoiadores no Brasil e no exterior.

Com base nas provas reunidas, a Primeira Vara Federal de Campinas expediu cinco mandados de busca e apreensão, cumpridos nos estados do Paraná (nas cidades de São José dos Pinhais e Pinhais) e Santa Catarina (Camboriú e Itajaí). Também foram decretadas duas prisões preventivas de suspeitos que estão atualmente na Europa. Os nomes não foram divulgados.