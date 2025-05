Festa de Santa Rita interdita via da Nova Campinas

Entre os dias 19 e 21 , a via terá restrição de circulação para manutenção da estrutura do evento. O desvio recomendado pela Emdec é feito pela Rua Engenheiro Carlos Stevenson e pelas avenidas Dr. Hermas Braga e Jesuíno Marcondes Machado .

O trecho afetado fica entre a Rua Engenheiro Carlos Stevenson e a Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado , com bloqueio completo para veículos a partir das 7h desta quinta-feira . O evento religioso ocorre entre os dias 16 e 18 de maio , com programação entre 8h e 13h e das 17h às 22h .

A Rua Dom Francisco de Campos Barreto , no bairro Nova Campinas , será totalmente interditada a partir desta quinta-feira (15) para a montagem da estrutura da tradicional Festa de Santa Rita de Cássia . A interdição, promovida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) , se estenderá até o dia 25 de maio .

O dia principal da celebração será na quinta-feira, 22 de maio, com missas a cada duas horas a partir das 7h no Santuário Paróquia Santa Rita de Cássia, localizado na Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 670. A expectativa é de grande movimento de fiéis e impacto no trânsito da região.

A linha de ônibus 211 (Terminal Campo Grande / Shopping Iguatemi) terá itinerário alterado durante o período da interdição, seguindo o mesmo desvio recomendado para os veículos.

A liberação total da via está prevista para a partir das 22h de domingo, 25 de maio, após a desmontagem da estrutura do evento.