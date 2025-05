Casal condenado por estupro de crianças é preso em Holambra

Um casal condenado por crimes sexuais bárbaros contra duas irmãs gêmeas de 9 anos foi preso nesta desta sexta-feira, em Holambra, no bairro Parque Residencial Imigrantes. A captura cumpriu mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Arthur Nogueira, que determinava regime fechado.

A operação, conduzida pela Guarda Civil Municipal (GCM), resultou na detenção do homem, de 44 anos, e da mulher, de 35 anos, que foram encaminhados ao Plantão Policial de Jaguariúna. A Justiça condenou o homem a 45 anos de prisão e a mulher a 43 anos, devido à gravidade dos crimes, que incluíram estupro de vulnerável com lesão corporal grave, agravados pela repetição dos abusos e pelo vínculo familiar com as vítimas.

Crimes chocantes

As vítimas, filhas da mulher e enteadas do homem, sofreram abusos sexuais descobertos em 2020 pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil. O homem foi responsável pelos estupros, enquanto a mulher participou e consentiu com os atos. Desde a descoberta, as gêmeas foram acolhidas pela avó paterna, que assumiu sua guarda.